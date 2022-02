"Volevamo uccidere le maestre". Bambini trovati con i coltelli nello zaino per imitare Squid Game

Valeria Di Corrado 28 febbraio 2022 a

Invece delle merendine, negli zaini avevano portato dei coltelli di plastica appuntiti. «Volevamo uccidere le maestre». Questa l’assurda e drammatica spiegazione che hanno dato alcuni bambini della quarta elementare dell’istituto comprensivo Pablo Neruda di via Casal del Marmo, a nord di Roma, dopo essere stati scoperti lo scorso 16 febbraio con le «armi improprie» di cui si erano muniti. Gli alunni (tra di loro ci sono anche un paio di bambine) si sarebbero ispirati a «Squid Game», la violenta serie tv sudcoreana distribuita in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix dal 17 settembre 2021. «Non si erano mai verificati episodi simili. È un istituto tranquillo», commenta Laura Gonzalez Rodriguez, del Comitato genitori della scuola.

Il "gioco del calamaro" (questa la traduzione) narra in 9 episodi la storia di un gruppo di persone in difficoltà economiche e indebitate che, pur di vincere i 33 milioni di euro in palio, rischia la vita in una strana gara composta da 6 giochi abitualmente legati al mondo dell’infanzia, come le biglie e il tiro alla fune. I giocatori sono tenuti costantemente sotto controllo da guardie mascherate: chi perde viene ucciso brutalmente e ogni morte aggiunge soldi al montepremi finale.



Negli ultimi mesi, in alcuni istituti scolastici italiani, sono stati segnalati episodi di bambini presi a botte dai compagni durante la ricreazione come penitenza per aver perso a «un, due, tre, stella» (uno dei giochi proposti in «Squid game»). C’è chi è arrivato a imitare il gesto della pistola puntata, per imitare i protagonisti della serie. La visione è vietata ai minori di 14 anni, con siti che consigliano comunque di aspettare i 18, proprio per la violenza di alcune scene e per l’impianto della trama. «Sicuramente si tratta di una serie tv non adatta ai bambini. Ma il vero problema è che manca il filtro dei genitori - spiega Angelo Bonaminio, psicoterapeuta di preadolescenti, adolescenti e giovani adulti, specializzato nell’uso e nell’abuso delle tecnologie digitali, e socio dell’ArpaD - Ci sono sempre stati film e cartoni violenti.

Il mezzo, che sia la tv o un videogioco, di per sé è neutro. La differenza, rispetto al passato, è che i genitori non esercitano la loro autorevolezza. E le menti di alcuni adolescenti, senza il filtro degli adulti, sono più influenzabili di altre. Qualsiasi contenuto può essere compreso con la mediazione di un referente adulto adeguato. Invece molti genitori sono concentrati solo sulla performance scolastica; pensano a dare il "contentino" ai propri figli, comprando le scarpe o il cellulare più costoso». Tra l’altro, esiste anche il tasto del «parental control» per impedire la visione. Ma spesso non viene impostato dai genitori per paura che i figli restino esclusi dai compagni.

