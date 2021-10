Bonaccorsi: cultura e un piano sul decoro per rilanciare il centro storico

Valentina Conti 12 ottobre 2021 a

Il centro storico ha una grande difficoltà di tenuta del tessuto sociale. Dagli anni ‘70 perde abitanti, è pure presente un turismo mordi e fuggi massificato. L’emergenza Covid ha prodotto la desertificazione totale. Ad oggi la situazione economica è faticosa. Va attuato un grande piano di residenzialità, operando attraverso sgravi fiscali». Parola di Lorenza Bonaccorsi, candidato presidente del I Municipio in corsa per il centrosinistra di Roberto Gualtieri.

Cosa serve su questo tema?

«Far tornare gli artigiani locali, incentivare un turismo più di qualità, lavorando sui flussi, migliorando l’offerta, programmando eventi culturali».

Decoro e cultura sono due punti forti del suo programma.

«Esatto: un grande piano sul decoro con in primis pulizia e recupero delle aree verdi. Serve agire con una manutenzione costante per far sparire l’incuria in alcuni quartieri come Prati, Trionfale, Delle Vittorie. Stanziando risorse e personale e attivando meccanismi idonei: chiederemo la delega al Municipio per intervenire direttamente».

Dove si trovano le risorse?

«Da un’analisi del bilancio del Comune, effettuata dal nostro candidato sindaco Gualtieri, si sono trovate risorse da spendere. Perché l’amministrazione Raggi non ha investito. Altri fondi verranno dal PNRR, dai Piani di rigenerazione urbana. È necessario pianificare in sinergia col governo».

Altri progetti forti?

«Agire sulle grandi incompiute. Inoltre, è fondamentale focalizzarsi sul commercio, coinvolgendo i residenti, le associazioni di quartiere e ovviamente facendo squadra con il Comune - perché va messo tutto a sistema - per incidere sulla movida a Trastevere, a Monti, etc. Va ridato il diritto al sonno agli abitanti».

Lei è stata deputata, ha avuto altri incarichi a livello nazionale. Perché ha scelto di candidarsi qui?

«Perché fare la presidente di Municipio è uno dei mestieri più belli del mondo, il I è il mio Municipio e mi voglio impegnare per farlo tornare a splendere».

