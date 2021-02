Carnevale Romano, gran finale: viaggio tra Rinascimento e Barocco

16 febbraio 2021 a

Appuntamento con l'ultimo evento per la XIII° edizione del Carnevale Romano. L'incontro con i protagonisti di questa edizione è all’interno della mostra "CarnevalEsperienza" curata da Francesca Barbi Marinetti in collaborazione con Barbara Roppo c/o @GalleriaPlus ArtePuls | #DdArte viale Giuseppe Mazzini 1. Immersi nelle foto del Carnevale, contaminati dalle opere di Caravaggio, sembrerà di rivivere l’immaginario rinascimentale e barocco con i carnevali dell’epoca. L'evento si svolge nel rispetto del Dpcm anti-Covid19. (foto Barbara Roppo





