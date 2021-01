Aumentano i contagi a Roma: sono 846, quasi 300 più di ieri

12 gennaio 2021 a

a

a

I casi a Roma città tornano a superare quota 800. In un giorno sono per la precisione 846, ben 282 in più di ieri anche se i dati del lunedì sono sempre più contenuti. Di seguito la situazione nelle varie Asl della Capitale.

Nella Asl Roma 1 sono 376 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 69, 78 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 315 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centododici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano undici decessi di 59, 64, 70, 73, 78, 80, 83, 85, 86, 91 e 94 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 155 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 73, 79 e 88 anni con patologie.

Nell’Asl Roma 4 sono 14 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 81 e 84 anni con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 134 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 72, 87, 87 e 95 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 99 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 79, 80, 88 e 100 anni con patologie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.