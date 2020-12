Taglia le gomme alla volante con i poliziotti a bordo, arrestato a via del Corso. Aveva pure una molotov

12 dicembre 2020 a

a

a

Taglia uno pneumatico a una volante della polizia in pieno centro a Roma e con equipaggio a bordo. E per di più, nello zaino aveva una molotov e una fionda con pallini. È accaduto oggi pomeriggio, protagonista un uomo di 59 anni che è stato poi subito bloccato dagli stessi agenti della Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto della Questura che erano sull’auto di servizio presa di mira. L’uomo, dopo essersi avvicinato alla vettura in transito su via del Corso ha improvvisamente estratto un coltello tagliando una delle gomme posteriori. Una volta bloccato dagli agenti scesi subito dal mezzo, l’uomo è stato perquisito e all’interno dello zainetto che aveva con sé sono state rinvenute una bottiglia con liquido infiammabile munita di «stoppino», una fionda con pallini, una bottiglia di liquore ed inoltre un coltello a serramanico. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che hanno accompagnato l’uomo negli uffici di polizia. E dopo gli accertamenti di rito, G.F., romano con piccoli precedenti di polizia, è stato arrestato per porto d’arma da guerra nonché porto abusivo di armi, oltraggio e resistenza minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.