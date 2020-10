Tredici neonati positivi all'Umberto I, Colosimo accusa: "Gravità inaudita"

17 ottobre 2020 a

a

a

"Quanto sta succedendo all'Umberto I con tredici neonati trovati positivi al Coronavirus è di una gravità inaudita. Mi auguro che la Regione attivi al più presto un'indagine interna per capire come si sia potuto creare un cluster di questa portata. Non è la prima volta, purtroppo, che l'ospedale romano è protagonista di un'inesistente organizzazione. Ma dopo quello drammatico di oggi è forse il caso che il direttore generale si assuma le sue evidenti responsabilità". È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo.

Uno dei neonati, positivo già da l'altro ieri, è ricoverato in terapia intensiva perché nato prematuro. Altre tre bambini, tra giovedì e venerdì, sono stati posti in isolamento perché trovati positivi alla nascita: ma i tamponi il cui risultato è arrivato stamattina hanno scoperto altri nove casi. Tutte le mamme vengono ora sottoposte ai test. Ancora non è stato individuato il caso numero 1: quello che si sa è che una mamma è arrivata a partorire positiva al coronavirus e forse da lei è partito il cluster.

