Coronavirus, casi triplicati. Quarantena per chi viene dall'estero

Cala il livello di attenzione e aumentano i casi nel Lazio, triplicano rispetto a 24 ore prima. Nel Lazio si registrano oggi 31 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 14 a Roma città e 10 relativi ad attività di screening pre-ricovero ospedaliero. Inoltre, sempre oggi in regione si registra un decesso. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Oggi registriamo un dato di 31 casi positivi e un decesso. A Roma città si registrano 14 nuovi casi. L’aumento dei casi deriva principalmente dai casi di importazione e da un abbassamento del livello di attenzione. Sono 10 i casi relativi ad attività di screening pre-ricovero ospedaliero - spiega l’assessore D’Amato -. Lo dico da giorni vi è un calo di tensione e questo produce inevitabilmente un aumento dei casi e registriamo un abbassamento anche dell’età dei contagi. C’è bisogno per chi arriva da zone ad alta incidenza di circolazione del virus che sia posto in isolamento per evitare che le regole extra Schengen vengano aggirate con gli scali intermedi», sottolinea l’assessore.

In particolare, nella Asl Roma 1 «dei 2 casi odierni uno si registra in fase di pre-ospedalizzazione al San Camillo e uno al Covid Hospital Columbus - continua D’Amato -. Nella Asl Roma 2 si registrano 6 casi e di questi 5 sono riferiti ad un unico link familiare già noto e posto in isolamento domiciliare, un ulteriore caso riguarda un bambino di dieci anni con il nonno deceduto per Covid.. Nella Asl Roma 3 sono 6 i casi odierni e di questi due sono dipendenti del World food program di rientro dalla Somalia segnalati da un medico delle Nazioni Unite. Un ulteriore caso positivo di rientro da Brescia dove era stato per motivi sanitari. Nella Asl Roma 4 si registrano 4 nuovi casi e di questi uno in fase di pre-ospedalizzazione al San Camillo di Roma e due casi di due donne in accesso al pronto soccorso di Civitavecchia. Si registra anche un decesso di un uomo di 74 anni di Capena».

A Ciampino sono risultati negativi al tampone i genitori del bambino di un mese positivo al Covid-19 e trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Si sta svolgendo l’indagine epidemiologica sui contatti stretti.