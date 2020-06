Roma, Caterina è la prima maturata nel Liceo Albertelli: impressionante l'esame in mascherina

Valentina Conti 17 giugno 2020 a

Caterina, la prima esaminata al Liceo classico Pilo Albertelli di Roma, quartiere Esquilino: "Mi ha fatto impressione stare davanti alla Commissione in mascherina, strano non vedere l'espressione dei volti". Come è andata? "E' andata", risponde al fianco del papà Tommaso. "Cosa ho trovato ostico? Italiano, non mi ricordavo bene il testo. Ma ho spaziato".