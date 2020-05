Coronavirus nel Lazio, 16 contagiati e 4 morti

Sempre sotto controllo la situazione contagi da coronavirus nel Lazio. All'incremento dei casi si oppone un numero superiore di guariti. «Oggi registriamo un dato di 16 casi positivi nelle ultime 24h e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 27 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. I decessi sono stati 4 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.401 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 236 mila» commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’ Amato. DPI - dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 30.800 mascherine chirurgiche, 15.600 maschere FFP2, 6.500 calzari, 67.600 guanti.

Ad oggi nel Lazio sono 3.554 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 2.409 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.145 persone sono ricoverate, di cui 60 in terapia intensiva. Infine, 688 persone sono decedute. In totale sono stati esaminati 7.643 casi.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere è la seguente:

Asl Roma 1 - 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 88 anni. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 - Non si registrano nuovi casi positivi. 4 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 - 2 nuovi casi positivi. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 - Non si registrano nuovi casi positivi. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 - 1 nuovo caso positivo. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 - 1 nuovo caso positivo. 33 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 4 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 13 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti - 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini.

Azienda sanitaria Sant’Andrea - 1 paziente guarito. Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Umberto I - 74 pazienti ricoverati di cui 8 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito;

Policlinico Gemelli - 60 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata - 31 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva;

Ares 118 - Iniziato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 7, di cui 5 bambini e 2 mamme, tutti in buone condizioni generali. Ad oggi sono stati effettuati 264 teleconsulti pediatrici in collaborazione con 183 pediatri del territorio ed ospedalieri;

Policlinico Campus Bio-Medico - 17 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Bio-medico di cui 9 in terapia intensiva. Guarito il paziente di Bergamo che è stato trasferito nuovamente in Lombardia;

IFO - Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24.