Gli spari, le grida, l'abbaiare del cane, il pianto sommesso. Ecco l'audio choc della mattanza di Primavalle, dove oggi all'interno di una casa di via Francesco Maria Torrigio l'ex guardia giurata Nicola Russo, 67 anni, ha ucciso la ex moglie Gerarda Di Gregorio (63 anni) e sparato al figlio prima di rivolgere l'arma verso di sé e uccidersi.

Marito e moglie sono morti dopo il trasporto in ospedale. Il figlio, di 44 anni, è ricoverato in gravi condizioni. Ad assistere alla scena anche la nuora della coppia che a quanto si apprende era in fase di separazione. La donna il figlio e la nuora erano infatti tornati a casa per prendere alcuni oggetti quando l'uomo ha aggredito la moglie. Prima la accoltellata e poi sparato diversi colpi con la pistola d'ordinanza a lei e al figlio. In questo video le urla e gli spari di quei tragici momenti.