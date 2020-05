Il bollettino di oggi sui contagi di coronavirus a Roma e nel Lazio preoccupa. Si registra infatti un'impennata di casi dovuta alla partecipazione a un funerale. "Oggi registriamo un dato di 50 casi positivi nelle ultime 24h e di questi 18 sono legati ad un cluster di quattro nuclei famigliari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione ad un funerale" comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. "Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi - aggiunge -. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 156 unità oltre il triplo dei nuovi casi. Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l’integrazione dei test sierologici e i tamponi ci consente di individuare gli eventuali asintomatici presenti sul territorio.

A Rieti nelle ultime 24h abbiamo registrato la guarigione di una "nonnina" di 104 anni ospite dell’Istituto Santa Lucia di Rieti. Le rivolgiamo i migliori auguri di una pronta e completa ripresa e un ringraziamento va alle suore e a tutti gli operatori sanitari che in questo periodo l’hanno assistita amorevolmente e con professionalità.

I decessi sono stati 6 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.914 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati oltre 206 mila”.

La situazione nelle Asl e A.O: Asl Roma 1 - 18 nuovi casi positivi riferibili a un cluster di quattro nuclei familiari, posti in isolamento, dovuto alla partecipazione ad un funerale. 27 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl Roma 2 - 15 nuovi casi positivi. 40 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl Roma 3 - non si registrano nuovi casi positivi. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl Roma 4 - 1 nuovo caso positivo. 107 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl Roma 5 - 1 nuovo caso positivo. 16 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl Roma 6 - 8 nuovi casi positivi. 41 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiranno domani i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl di Latina - 4 nuovi casi positivi. 0 decessi. 26 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partiranno domani i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl di Frosinone - 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl di Viterbo - non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 88 anni. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Asl di Rieti - non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti; Policlinico Umberto I - 76 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva.

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore; Azienda sanitaria Sant’Andrea - Conclusa l’indagine di sieroprevalenza sul personale sanitario, domani i risultati; Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore; Policlinico Gemelli - 68 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 10 in terapia intensiva; Policlinico Tor Vergata - 60 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti; Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini; Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - In totale restano ricoverati al centro Covid di Palidoro 4 bambini in buone condizioni generali; Università Campus Bio-Medico - 23 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva.