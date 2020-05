Nel Lazio solo 25 nuovi casi di Covid-19

Nel Lazio si registra oggi un incremento di 25 casi positivi al Covid-19, il dato più basso dal lockdown, con un un trend al 0,3 per cento: stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente non si registrano nuovi casi nelle ultime 24 ore né decessi. Sempre oggi, risultano decedute 5 persone, tutte in età avanzata o affette da patologie pregresse gravi. Intanto continuano ad aumentare i guariti che salgono a 2.334 totali. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali della Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Ad oggi, in totale, nel Lazio sono stati esaminati 7.165 casi ed eseguiti quasi 182 mila tamponi. «Oggi registriamo un dato di 25 casi positivi nelle ultime 24 ore è il dato più basso dal lockdown e un trend al 0,3 per cento», commenta l’assessore D’Amato sottolineando che «sono partiti questa mattina i 300 mila test sierologici su tutti gli operatori sanitari (al via i primi 5 mila), compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti e le Forze dell’ordine. Con il presidente Nicola Zingaretti questa mattina siamo stati al comando generale della Guardia di Finanza per l’avvio dei test. Saranno importanti e ci aiuteranno a capire la circolazione del virus. Sui primi 250 test effettuati questa mattina si sono registrati due casi di sieroprevalenza (0.8 per cento) e sono stati sottoposti subito a tampone. Da domani mattina sarà attivo il primo modulo da 12 posti letto della Rsa di Albano. Una struttura molto importante che a regime avrà 50 posti letto», conclude D’Amato. Inoltre, all’ospedale San Camillo, da domani è attivo il servizio di consulenza telefonica «San Camillo risponde» per pazienti che hanno necessità di un contatto diretto con uno specialista. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 al numero 06.58703019 Per quanto riguarda la situazione nelle province del Lazio: nella Asl di Latina non si registrano nuovi casi positivi né decessi. Mentre 47 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani parte il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Mentre da giovedì 14 maggio saranno operative 2 postazioni di tampone drive-in. Anche nella Asl di Frosinone non si registrano nuovi casi positivi né decessi, con 7 persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Parte il 14 maggio il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Mentre sono già operative le 2 postazioni per tampone drive-in dell’ospedale di Frosinone e di Cassino. Zero decessi e nessun nuovo caso positivo nella Asl di Viterbo, dove 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Inoltre, domani parte il test di sieroprevalenza sul personale sanitario e da giovedì 14 maggio sarà operativa la postazione di tampone drive-in. Anche nella Asl di Rieti non si registrano nuovi casi positivi né decessi. Mentre 41 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Intanto, è partito venerdì 8 il test per la sieroprevalenza sul personale sanitario e domani parte il test di sieroprevalenza sulle Rsa e case di riposo del territorio. La nuova app della Regione «Laziodrcovid» realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 93 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.600 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i Dpi - dispositivi di protezione individuale - oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 30.700 mascherine chirurgiche, 16.100 maschere Ffp2, 1.400 maschere Ffp3, 3.150 tute idrorepellenti, 1.900 camici impermeabili, 32.700 guanti. Nel dettaglio di ogni singola Azienda sanitaria locale e ospedaliera: la Asl Roma 1 registra 8 nuovi casi positivi al Covid-10. Inoltre, è morta una donna di 92 anni e 23 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 maggio saranno operative 2 postazioni per tamponi drive-in. In settimana parte il test di sieroprevalenza sulle 9.000 unità di personale sanitario. La Asl Roma 2, invece, registra 4 nuovi casi positivi. Inoltre, è deceduta una donna di 96 anni e 53 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 maggio saranno operative 2 postazioni per tamponi drive-in. Non si registrano nuovi casi positivi al Covid-19 nella Asl Roma 3, dove però è morta una donna di 86 anni. Mentre 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 maggio saranno operative 2 postazioni per tamponi drive-in. Nella Asl Roma 4 si registra un solo nuovo caso positivo al Covid-19 e 41 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 maggio saranno operative 2 postazioni per tamponi drive-in. Nella Asl Roma 5 ci sono 5 nuovi casi positivi al Covid-19 e 29 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì 14 maggio saranno operative 2 postazioni per tamponi drive-in. Mentre da domani saranno operativi 10 posti letto post Covid all’ospedale di Palestrina. La Asl Roma 6 registra 7 nuovi casi positivi al Covid-19. Inoltre, è morta una donna di 93 anni. Mentre 207 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In settimana parte il test di sieroprevalenza sulle 10.000 unità di personale sanitario. Domani operativo il primo modulo della Rsa pubblica di Albano. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali: al policlinico Umberto I 5 pazienti sono guariti, mentre ci sono 78 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. Domani parte il test di sieroprevalenza sulle 7.500 unità del personale sanitario. All’ospedale San Camillo non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 6 giorni. Operativo il laboratorio per il test Covid h24. Mentre oggi è iniziato il test di sieroprevalenza sulle 3.700 unità del personale sanitario e da giovedì sarà operativa la postazione per tampone drive-in in collaborazione con la Asl Roma 3. Anche all’ospedale Sant’Andrea oggi è iniziato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 6 giorni. Inoltre, è operativo il laboratorio per il test Covid h24 e da giovedì sarà operativa la postazione per tampone drive-in in collaborazione con la Asl Roma 1. Anche all’ospedale San Giovanni non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso. Operativo il laboratorio per il test Covid h24 e da giovedì sarà operativa la postazione per tampone drive-in in collaborazione con la Asl Roma 1. Anche qui oggi è iniziato il test di sieroprevalenza sulle 3.000 unità del personale sanitario. Al policlinico Gemelli 4 pazienti sono guariti e da mercoledì parte il test di sieroprevalenza sulle 8.000 unità di personale sanitario. Inoltre, è morto un uomo di 58 anni con precedenti patologie. Al policlinico Tor Vergata, invece, 5 persone sono guarite, mentre restano ricoverati 72 pazienti di cui 4 in terapia intensiva. All’Ifo è operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test Covid h24. Mentre all’Ares 118 è operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini. In merito alla situazione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 11: 9 bambini e 2 mamme, tutti in buone condizioni generali. Ad oggi sono stati effettuati 221 teleconsulti pediatrici in collaborazione con i pediatri del territorio. Inoltre, è stato avviato il test sierologico sul personale sanitario. Infine, 31 pazienti sono ricoverati al Covid center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. Inoltre, è operativa la postazione per tampone drive-in in collaborazione con la Asl Roma 2 ed è stato avviato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario: 1615 test già eseguiti.