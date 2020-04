Coronavirus, a Roma nessun morto e 28 contagiati

Solo tre morti e 92 contagiati. Nelle ultime 24 ore il bollettino del Coronavirus nel Lazio è incoraggiante. A Roma città non è stato registrato nessun decesso e 28 contagiati. L'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, nella consueta videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha snocciolato i numeri del contagio del 25 aprile 2020. «Oggi registriamo un dato di 92 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%. Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. A Veroli (FR) scoperta una casa di riposo abusiva la Asl ha chiesto al sindaco un’ordinanza per la chiusura e tutta la documentazione è stata inviata alle autorità competenti. Ad oggi sono meno dell’1% gli operatori sanitari contagiati da inizio emergenza, questo è un dato che testimonia come le misure adottate stiano funzionando. Nelle ultime 24 non si registrano decessi a Roma città e il dato complessivo dei nuovi casi è pari a 28. Nella Asl Roma 1 è attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono in corso le operazioni di allontanamento dei casi positivi. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (19.769) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.338) di oltre 8 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 20 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.276, e 3 i decessi nelle ultime 24h» commenta l’Assessore D’Amato.

Ecco laa situazione nelle Asl e Aziende ospedaliere

Asl Roma 1 - 17 nuovi casi positivi. 52 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R dalla prossima settimana a lavoro sul territorio. Attenzionato l’Ateneo Salesiano, in corso indagine epidemiologica: in corso le operazioni per il trasferimento dei casi positivi;

Asl Roma 2 - 10 nuovi casi positivi. 3 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R sono a lavoro sul territorio per i tamponi drive in;

Asl Roma 3 - 1 nuovo caso positivo. 6 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 4 - 1 nuovo caso positivo. 356 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le USCA-R sono a lavoro sul territorio per i controlli nelle RSA e case nei comuni di riposo di Ladispoli, Civitavecchia, Tolfa e Santa Marinella;

Asl Roma 5 - 7 nuovi casi positivi. 3 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Deceduta una donna di 91 con gravi patologie pregresse. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R sono a lavoro nel Comune di Guidonia;

Asl Roma 6 - 38 nuovi casi positivi di cui 24 riferibili al cluster di Villa delle Querce dove è in attivazione il check point. Deceduto un uomo di 82 anni con gravi patologie pregresse. 71 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

Asl di Latina - 10 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili alla RSA San Michele di Aprilia. 0 decessi. 225 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Frosinone - 3 nuovi casi positivi. O decessi. 36 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. A Veroli individuata casa di riposo abusiva, segnalata al Sindaco e alle autorità competenti;

Asl di Viterbo - 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster di Villa Noemi di Celleno. Deceduta una donna di 90 anni con precedenti patologie. 162 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Rieti - 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I - 110 pazienti ricoverati di cui 14 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo - 2 pazienti sono guariti. Il laboratorio per il test COVID operativo H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea - 6 pazienti sono guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli - 126 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 25 in terapia intensiva. 4 pazienti sono guariti;

Policlinico Tor Vergata - 3 pazienti sono guariti;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - 21 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 7 mamme e 14 bambini. Tre di questi sono in terapia intensiva, con quadro clinico simile e parametri vitali in miglioramento. In dimissione 1 paziente clinicamente guarito;

Università Campus Bio-Medico - 34 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva.