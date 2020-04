Finisce contro l'autocisterna. Incidente mortale in via Nettunense

Incidente mortale questa mattina in via Nettunense nel territorio di Aprilia. A scontrarsi una piccola utilitaria e un autocisterna per trasporto di idrocarburi in una dinamica ancora tutta da chiarire. Allertati i soccorritori, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Aprilia per estrarre la persona dalla vettura e consegnarla ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Nel contempo venivano messi in sicurezza entrambi i mezzi coinvolti.