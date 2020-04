A Roma solo 23 nuovi contagi: "Dati del Lazio più bassi da un mese"

Il trend dei contagi nel Lazio è in continua discesa. E anche i dati di Roma fanno ben sperare. La Regione Lazio ha reso noto che nella Capitale e provincia si sono registrati 42 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui solo 23 in città.

«Oggi registriamo un dato di 60 casi di positività in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che è in frenata al 1%. Una giornata simbolica: proprio oggi quando viene dimessa, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, la coppia dei coniugi di Wuhan, registriamo il dato più basso dal 12 marzo». Lo ha sottolineato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

«Oggi a Genzano abbiamo inoltre aperto la prima Rsa pubblica dedicata a Covid-19. Una struttura importante sul territorio e ospiterà gli anziani fragili, che non necessitano di cure ospedaliere, in assoluta sicurezza con percorsi separati e personale formato - ricorda D’Amato - Abbiamo raggiunto un duplice risultato: il riutilizzo di un ex ospedale e un’attenzione agli anziani oggi colpiti dal Covid. Abbiamo bisogno di un grande investimento pubblico nell’assistenza agli anziani in maniera appropriata», è il monito dell’assessore. D’Amato riferisce poi che all’ospedale San Giovanni di Roma per l’ottavo giorno consecutivo non sono stati registrati casi positivi in accesso dal pronto soccorso. «Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.647) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.716) più di 7 mila unità. Per quanto riguarda i guariti salgono di 8 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 1.101, e stesso numero di decessi sempre 8 nelle ultime 24 ore e sono stati eseguiti un totale di 98 mila tamponi», commenta l’assessore.