Panico in Regione. L'autodifesa di Fontana terrorizza Zingaretti

Trema la Regione Lazio dopo la difesa del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sui contagi di coronavirus nelle Rsa. Perché? Il governatore lombardo ha detto di aver preso provvedimenti simili a quelli del collega Nicola Zingaretti "ma in questo caso non è intervenuto nessuno".

La vicenda ha scatenato il terrore alla Pisana con Zingaretti che ha dato ordine di prendersela con Fontana, riporta 7Colli, il sito di Francesco Storace, in un retroscena. Con la solita "nota anonima" dalla Regione bollano come bufala l'analogia tra le misure del Lazio e quelle della Lombardia spingendosi perfino a dire che non è stata chiesta la disponibilità alle strutture a ricoverare solo pazienti Covid-19 che non necessitavano di ospedale. Affermazione in contrasto con il pasticciod el Nomentana Hospital dove furono portati gli infetti di Nerola.