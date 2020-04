A Marino seconda zona rossa nei Castelli. Cordone sanitario intorno alla clinica "Villa Nina"

A Marino è scattata la seconda zona rossa nei Castelli romani per arginare il Coronavirus. Il cordone sanitario organizzato dalla Regione Lazio si è "alzato" intorno alla clinica Villa Nina di Frattocchie, dove negli ultimi giorni si era verificata un'impennata dei contagi da Covid-19.

A comunicarlo è stato il sindaco Carlo Colizza: "Il servizio - ha detto - non comporterà le interdizioni alla circolazione. Verrà infatti inibita la sosta e la fermata dei veicoli in corrispondenza della struttura su via Nettunense vecchia al fine di rafforzare le misure già assunte dalla direzione sanitaria".

Già nei giorni scorsi il primo cittadino aveva fatto il punto sulla drammatica situazione: "L’aumento dei casi che ha fatto e sta facendo preoccupare i cittadini - aveva detto il 10 aprile - è frutto del controllo effettuato dalla Asl Rm 6 su una casa di cura che in un solo giorno ha visto crescere i propri casi positivi fino a 20. La struttura è off limits da circa 30 giorni, come confermato dalla stessa azienda sanitaria, che si è occupata anche di mappare ed effettuare i tamponi a tutti i soggetti che vi hanno interagito. La stessa ci ha assicurato dell’efficacia delle misure contenitive attivate all’interno della struttura, come dimostrato tra l’altro dalla mancanza di legami con gli altri casi di positività presenti sul nostro territorio comunale".