Mascherine contro il coronavirus, truffa da 15 milioni. Arrestato imprenditore

Avrebbe dovuto fornire 24 milioni di mascherine chirurgiche. Il primo carico da 3 milioni in soli 3 giorni. Ma quel container non è mai arrivato. I millantati disguidi negli aeroporti cinesi hanno celato un’altra verità: quel carico non è mai esistito. E adesso i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Antonello Ieffi, imprenditore classe 1978. Turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture, sono i reati contestati dalla Procura di Roma.

L’indagine condotta dal Gico della Finanza nasce dopo una denuncia della Consip. La centrale acquisti per la pubblica amministrazione ha infatti rilevato una serie di anomalie nella gara d’appalto, del valore complessivo di oltre 253 milioni di euro, bandita d’urgenza per garantire l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali.

Il lotto 6 di quel bando, quello che avrebbe dovuto portare in Italia 24 milioni di mascherine chirurgiche al prezzo di 15,8 milioni di euro, sarebbe stato disatteso. La società vincitrice, la Biocrea, avrebbe dovuto consegnare i primi 3 milioni di mascherine in 3 giorni.

Sin dai primi contatti con la stazione appaltante pubblica, finalizzati all’avvio della fornitura, però, Ieffi, che interloquiva per conto dell’impresa sebbene non risultasse nella compagine societaria, lamentava l’esistenza di problematiche organizzative relative al volo di trasferimento della merce, che avrebbe detto essere già disponibile in un punto di stoccaggio in Cina. Ma un’ispezione a sorpresa nell’aeroporto cinese di Guangzhou Baiyun ha svelato un’altra realta: quel carico non sarebbe mai esistito.

C’è di più: Biocrea, avendo pregresse posizioni debitorie per violazioni tributarie, per oltre 150 mila euro nei confronti dell’Erario, non avrebbe neanche potuto partecipare alla gara d’appalto. Quindi adesso è stata esclusa. Il gip parla infatti di un’indagine «tempestiva rapida ed efficace».

In particolare, è stato ricostruito come Ieffi, essendo gravato da precedenti sia giudiziari (seppure non ancora definitivi) che di polizia, che avrebbero potuto inficiare la partecipazione alla gara, abbia cercato di dissimulare la riconducibilità a sé della Biocrea – pur rimanendone l’esclusivo dominus – nominando come amministratore, in concomitanza con la pubblicazione del bando, un mero “prestanome”, V.S. (classe 1980), cui ha poi “ceduto” l’intero capitale sociale al prezzo di € 100.000, da corrispondere però tra due anni.

Inoltre, le risultanze acquisite hanno dimostrato come la Biocrea, che ha un oggetto sociale del tutto estraneo al settore merceologico relativo alla gara (“coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”), fosse una “scatola vuota”.

Per questo secondo il gip l’operazione di Ieffi è «una puntata d’azzardo giocata sulla salute pubblica e su quella individuale di chi attendeva, e attende, le mascherine, che bene rende la capacità a delinquere del soggetto».

Come se non bastasse, dopo il tentativo fallito, l’indagato si è immediatamente riorganizzato per provare ad aggiudicarsi un altro appalto pubblico, questa volta relativo alla fornitura di guanti, occhiali protettivi, tute di protezione, camici e soluzioni igienizzanti, per un valore complessivo di oltre € 73 milioni di euro, utilizzando altro soggetto giuridico, essendo la Biocrea ormai “bruciata”. La nuova società, La Dental Express h24, è stata attenzionata dalla Consip. E quindi esclusa.