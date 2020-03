A Roma le case di riposo vanno verso il collasso

La speranza in un calo dei casi-Covid19 nel Lazio è alla prova del 9. La settimana, infatti, s’è chiusa ieri con «un dato di 201 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 9%». Un’inversione di tendenza che, però, deve fare i conti con i 12 morti registrati ieri (tutti «con gravi patologie pregresse») in una Regione tuttavia aggrappata all’unico dato positivo: «Per la prima volta il numero dei guariti (208 totali) supera il numero dei nuovi positivi giornalieri» (primo caso a San Felice Circeo: un 97enne). Però ci sono i focolai negli ospizi a preoccupare: «Si conferma l’incidenza dei cluster delle case di riposo con particolare evidenza per la situazione di Rieti che al momento risulta sotto controllo».

Un fattore che pesa anche su Roma, che ieri ha quasi raddoppiato i casi registrati sabato (38) con 73 nuovi positivi: pure nella capitale il dato è «influenzato dai casi della RSA di Villa Giulia (17 casi)». A Fonte Nuova i sindacati denunciano «una situazione fuori controllo al Nomentana Hospital» e chiedono...

