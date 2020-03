A Roma buste con cibo calate dai balconi e la scritta: "Chi non può prenda, chi può metta"

A Roma corsa alla solidarietà per tamponare la crisi economica della terza settimana da Coronavirus da Portonaccio all'Eur, dove si moltiplicano le raccolte di generi alimentari dei cittadini per chi è in difficoltà: questa è una busta calata da un balcone di un'abitazione che affaccia su Piazzale Caduti della Montagnola, contenente generi alimentari. Sul cartello c'è scritto: "Chi non può, prenda e chi può, metta". Mentre il presidente del comitato di quartiere Beltramelli-Meda-Portonaccio Fabrizio Montanini invita i cittadini a riempire gli scatoloni davanti al supermercato su via Tiburtina altezza Portonaccio.

All'Eur la busta di cibo calata dal balcone ha commosso il quartiere Montagnola, alle spalle di viale Cristoforo Colombo è stata accolta con entusiasmo. "Questo dimostra che il cuore degli Italiani è sempre più grande e nei momenti di bisogno è sempre pronto ad aiutare il prossimo" il post di Vincenzo Cancellieri, uno dei residenti del maxi condominio di via Perna e via Guido de Ruggiero, tra i primi nella Capitale a mobilitarsi con iniziative di solidarietà, come fare la spesa e consegnare le medicine ad anziani e persone fragili sul territorio.

Scatoloni da riempire di cibo anche sulla Tiburtina a Portonaccio. "Prendendo spunto dalla tradizione del Panaro partenopeo, come Comitato di Quartiere abbiamo deciso di dare il via a questa piccola iniziativa, riassumibile nella semplice frase che l'accompagna: "Chi ha metta e chi non ha prenda" dice Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio.

"Il cesto con i prodotti di prima necessità, donati dalla gente del quartiere - continua Montanini -, aspetta tutti i bisognosi fuori dal supermercato su via Tiburtina, fronte distributore dell'Agip, altezza Portonaccio. Confidiamo nei nostri amici che gestiscono la fila all'ingresso di monitorare il cesto affinché i soliti sciacalli impuniti non ne usufruiscano. Grazie di cuore a tutti i concittadini che parteciperanno all'iniziativa" ringrazia il presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio, Montanini.