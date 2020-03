Schizzano i contagi nel Lazio: 185 nuovi positivi. Cinque morti

Crescono i contagi di Covid-19 a Roma. Cinque i morti nelle ultime 24 ore. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha fornito il bilancio aggiornato nella consueta videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato con una crescita importante legato anche ai casi delle 59 religiose risultate positive che fanno balzare a 185 i casi di positività e a oltre mille i casi totali. In assenza di questa peculiarità il trend sarebbe stato di un incremento del 13% in linea con quello degli ultimi giorni. Sono rilevanti anche i dati dell’aumento dei guariti: 9 nelle ultime 24h e degli usciti dalla sorveglianza che sono 3.064. Da questa mattina sono in consegna 12 mila mascherine alla Asl di Latina ed è stato dato mandato al Direttore Generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del comune di Fondi dove è stato avviato il monitoraggio tramite la rilevazione della temperatura alle persone in ingresso e in uscita dal MOF. Screening per immagini tramite tac polmonare in raccordo con il Policlinico Universitario Campus Biomedico e predisposto un camper per eseguire tamponi a domicilio. Richiesta la massima collaborazione dalla Asl ai Medici di medicina generale. Sono stati inoltre isolati due istituti di suore con un totale di 59 casi positivi. Il primo Istituto è quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste è ricoverata. Isolato anche l'istituto della congregazione delle suore Angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positività registrati su 21 totali", commenta D’Amato.

Cinque i morti. Due nell'Asl Roma 3: un uomo di 65 anni e uno di 83. Al Sant’Andrea è deceduta donna di 92 anni. Al Gemelli è morta una donna 77 anni , un a di 93 al Policlinico Tor Vergata. Tutte le vittime, si legge nel bollettino della Regione, avevano patologie pregresse.