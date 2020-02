Coronavirus, Niccolò ringrazia i medici dello Spallanzani: con precauzioni niente contagi

"Con le precazioni con ci si contagia": Niccolò lo studente di 17 anni di Grado, dimesso questa mattina dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, dopo la quarantena dal rientro da Wuhan, ha scritto un messaggio di saluto e di ringraziamento.

«Volevo ringraziare tutta la dirigenza e il personale dello Spallanzani che in queste due settimane mi ha assistito e a tutte quante le istituzioni che hanno reso possibile il mio rientro in Italia (Ministri, Farnesina, Regione Lazio, Ambasciata d’Italia a Pechino, Intercultura e tutti i volontari di Wuhan) - si legge nel messaggio -. Io adesso sto bene, sono contento di poter ritornare a casa da parenti e amici. Quello che mi sento di dire, avendo vissuto questa esperienza, è che con le dovute precauzioni si possono evitare i contagi. Ringrazio tutti. Niccolò».

Rientrato in Italia da Wuhan il 15 febbraio con un volo dell’Aeronautica Niccolò, per due volte non era potuto rientrare in Italia con i suoi connazionali perché aveva la febbre, anche se non è stato mai ammalato di Covid-19. E' rimasto in quarantena ed è stato dimesso questa mattina dallo Spallanzani. Il ragazzo è uscito dall’ospedale accompagnato dai genitori, felici di riportarlo a casa.