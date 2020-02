Coronavirus, a Roma disinfettante e posate di plastica in bar e ristoranti

Distributori di disinfettante all’ingresso di bar e ristoranti, plastica usa e getta anche da asporto per evitare bicchieri, posate e piatti da lavare. Poco importa se siamo in tempi di "plastic free" e se con la lavastoviglie, come fa notare qualche ristoratore che teme gli effetti del panico, si assicura l’igiene per i clienti. Il Coronavirus spaventa i titolari di bar e ristoranti e mette in allerta alcune associazioni di categoria. «Stiamo inviando mail ai nostri associati con alcuni consigli precauzionali per evitare il diffondersi del contagio - fa sapere Claudio Pica, Presidente Fiepet-Confesercenti - tra questi abbiamo chiesto l’installazione di distributori di disinfettanti perché è un fatto che anche se ancora a Roma la situazione sembra essere sotto controllo da un momento all’altro potrebbe precipitare». Le attività del settore temono un pesante contraccolpo economico sebbene ad oggi la situazione sia ancora sotto controllo.

«Non registriamo cali significativi di fatturato per gli esercizi pubblici – dice ancora Pica – ma se continua a crescere il numero dei contagi il danno economico potrebbe essere significativo».

Intanto, però, nei bar si continua a fare colazione con cappuccino e cornetto e anche ieri ristoranti e simili erano pieni di turisti e di romani soprattutto in centro. Ma anche in Confcommercio stanno facendo i conti con quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. «Stiamo facendo un monitoraggio tra i nostri associati che dovremo chiudere tra domani e dopodomani – dice Luciano Sbraga della Fipe-Confcommercio - l’impatto inizia ad essere preoccupante. Intanto perché c’è tutto un turismo cinese che sta scomparendo a Roma con inevitabili ripercussioni per l’indotto. E poi c’è il problema della paura che deve essere in qualche modo arginata e che si sta comunque cominciando a diffondere. Da qui le raccomandazioni che ci sentiamo di dare ai titolari di bar e ristoranti fino a consigliare loro di ricordare ai propri clienti di lavarsi le mani prima di consumare nei locali, magari anche attraverso l’utilizzo di cartelli da affiggere all’interno».