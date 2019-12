I rifiuti e i bambini. Il video strappacuore dei bimbi di Fonte Laurentina

"Eccolo la, vedete? Va su è ripartito non lo fermerà nessuno né l'acqua, né l'Arpa". Una voce fuori campo mostra la terra che fuma a Fonte Laurentina dopo il rogo del 9 settembre. Ma sono le voci dei bimbi che raccontano cosa succede a toccare il cuore. Ecco cosa dicono nel video realizzato nella parrocchia San Carlo Borromeo dai genitori insieme con i figli mentre costruiscono gli spaventapasseri, ribattezzati "i fluffi", dal fluf gli scarti seppelliti in molte delle 18 discariche illegali, scoperte dai residenti sul territorio, intorno a Cava Covalca, e ora sono state segnalate proprio dagli spaventapasseri realizzate dai piccoli. Sentite cosa raccontano.

"Abbiamo preso delle cose e le abbiamo portate lì e abbiamo fatto lo spaventapasseri" inizia un bambino. "Col cappello, la maglia, gli occhiali, la maglietta e la cinta" continua una bambina piccolissima. "Abbiamo fatto due spaventapasseri, un adulto e un bambino", "però il bambino l'abbiamo fatto con la faccia arrabbiata". "Non capisco perché ci stanno delle persone che buttano le cose per terra e le seppelliscono, forse perché non sanno che c'è un cestino?" accusa un bimbo. "Adesso gli spaventapasseri stanno nel giardino verde che cacciano le persone cattive" spiega la bambina più piccina. E il sogno. "Mi piacerebbe vedere tutto ordinato senza la plastica" è la richiesta dei bambini. "Perché non voglio che la terra venga inquinata", "che poi gli alberi se si nutrono di quella ci danno l'aria e poi non ce la danno più". "Volevo dire solo che le persone che buttano le cose per terra se lo rifanno mi arrabbio, brutti cattivi e monelli". Poi l'atto d'accusa dei bambini e la sintesi, strepitosa. "Ma tu che stai facendo ? che cosa vuoi dall'ambiente, tu lo devi rispettare perché nella nostra terra ci vivi anche tu" .