Casamonica re pure in prigione a Rebibbia

«I Casamonica a Rebibbia fanno il bello e il cattivo tempo. Se la comandano con le guardie». La vita da boss che conducevano quando erano a piede libero - come dimostrano le auto fuori serie e le ville arredate con stucchi, marmi, soprammobili kitsch, drappeggi e sedie stile Luigi XIV - i componenti del clan sinti continuavano a farla anche da reclusi. Il carcere di Roma, infatti, era per loro una prigione «dorata», in cui il loro potere mafioso riusciva a intimorire anche gli agenti della polizia penitenziaria.

Lo ha spiegato chiaramente Massimiliano Fazzari, testimone di giustizia nel maxiprocesso al clan dei Casamonica, partito dall’indagine «Gramigna» dei carabinieri di Frascati - che aveva portato a due ondate di arresti: il 17 luglio 2018 e il 15 aprile scorso - e che ora vede 44 imputati con accuse che vanno dall’associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, all’usura e alla detenzione illegale di armi. Nell’udienza di ieri Fazzari è stato...

