Stadio della Roma, chi rischia ora il processo

Il deputato del Partito Democratico Francesco Bonifazi e il tesoriere e parlamentare della Lega Giulio Centemero rischiano di doversi difendere in un processo penale.

La Procura di Roma ha infatti concluso le indagini su uno dei filoni d’inchiesta nato dal maxi fascicolo sul nuovo stadio della Roma, un atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo i pm di piazzale Clodio il costruttore Luca Parnasi avrebbe finanziato illecitamente il Pd e la Lega sfruttando associazioni e fondazioni a loro collegate. Per questo sia Centemero che Bonifazi sono accusati di finanziamento illecito, anche se l’esponente del partito di Zingaretti risulta essere indagato anche per aver emesso fatture per operazioni inesistenti.

A fianco dei due politici, rischiano il processo anche altre cinque persone. Tra queste spicca il nome di Andrea Manzoni, revisore dei conti del gruppo Lega al Senato, oltre a quello dell’imprenditore Luca Parnasi. E ancora Gianluca Talone, commercialista di Parnasi e Domenico Petrolo, responsabile delle relazioni esterne e “fundraising di Eyu”. Dulcis in fundo: Anna Buccellato, funzionaria della soprintendenza archeologica accusata di aver imposto ad una società di Parnasi alcune persone per non mettere i bastoni tra le ruote al costruttore.

Lo schema ricostruito dagli inquirenti, per quanto riguarda il finanziamento illecito, è il seguente: Parnasi avrebbe finanziato tramite la sua immobiliare Pentapigna sia l’associazione 'Più voci", considerata "un'emanazione della Lega" che la Fondazione del Pd Eyu. Alla prima sarebbero stati elargiti soldi nel 2015 e nel 2016 per un totale di 250 mila euro, mentre Eyu avrebbe goduto dei finanziamenti (150 mila euro) nel 2018, a ridosso delle elezioni del 4 marzo.