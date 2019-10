Parata di vip al salone Hair Top Style

Parata di Vip oggi al salone “Hair Top Style” dell’hair stylist Maria Cristina Puccio, in via della Mercede 12/A. In collaborazione con l’Istituto Cesare Ragazzi, infatti, si tiene una giornata di informazione e prevenzione per la salute della cute. Verranno illustrati, in questa occasione, metodi e tecnologie avanzate per monitorare le reali condizioni della cute. In proposito, infatti, esiste una forte disinformazione: chi ha una folta capigliatura, spesso, trascura l’inizio di un’eventuale caduta oppure non si preoccupa delle condizioni della cute.

Per l’evento è prevista la partecipazione di una folta schiera di vip: da Leopoldo Mastelloni a Maria Monsè e Salvatore Paravia. Da Damiano Caltagirone (assurto alle recenti cronache televisive per essersi dichiarato figlio segreto dell’attrice scomparsa Isabella Biagini) al Marchese Gregorio del Gallo e la giornalista Patrizia Brandimarche. E poi Guglielmo Giovannelli Marconi, figlio del principe Carlo, ed Elettra Marconi figlia dello scienziato Guglielmo.