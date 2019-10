Il pm chiede 18 anni per i carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro

"Il caso Cucchi è semplicissimo, anche se lo hanno voluto complicare. Per dire che non c'è nesso di causalità tra il pestaggio subito e la sua morte, bisognerebbe sostenere che se la sera del 15 ottobre 2009 Stefano Cucchi non fosse uscito di casa - restando a casa a guardare la tv con il padre - sarebbe deceduto lo stesso". Per questo il pm Giovanni Musarò ha concluso la sua requisitoria chiedendo la condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro per omicidio preterintenzionale e l'assoluzione di Francesco Tedesco dallo stesso reato. In merito al reato di falso nel verbale d'arresto, la pubblica accusa ha chiesto la condanna del maresciallo Roberto Mandolini a 8 anni di reclusione e 3 anni e 6 mesi per Tedesco. "Il depistaggio ordito e pianificato nei minimi dettagli da Mandolini, fino all'ultimo momento, è arrivato al punto di indurre il Ministro della Giustizia a dichiarare il falso in Parlamento dieci anni fa", ha precisato il pm. "Noi chiediamo non le pene massime ed esemplari, ma le pene giuste per quello che ha subito Stefano Cucchi".