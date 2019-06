Canili comunali snobbati dai grillini. Ma a Muratella è ancora emergenza

Il Consiglio straordinario sul drammatico stato dei canili capitolini era atteso da mesi, da quando cioè sono cominciate a scattare denunce, esposti, lettere al sindaco Virginia Raggi e inchieste, come quella de Il Tempo sullo stato di salute degli animali ricoverati e sulle condizioni igieniche delle strutture, Muratella e Marconi, con forti criticità proprio nel primo dove sono stati denunciati anche possibili, gravi, conflitti di interesse. Il tutto condito da un bando di gara per l'affidamento dei servizi scaduto e in proroga da troppo tempo ormai. Alla seduta del Consiglio comunale erano state invitate le associazioni animaliste che lavorano nei canili. Una "manina" a 5 Stelle tuttavia ha fatto in modo di sospendere la seduta ripetute volte fino all'orario di chiusura. Risultato? Nessun consiglio straordinario ma tante proteste che per una volta hanno visto le opposizioni unite e compatte, da Fratelli d'Italia al Pd. "Eravamo stati invitati come rappresentanza dell'associazione Animalisti Italiani Onlus dalla coalizione di FdI ad intervenire al consiglio straordinario sui canili comunali di Roma e sottoscritto dall'opposizione (FdI, PD e Sel) - racconta Emanuela Bignami - Sono mesi che denunciamo le criticità, dove a rimetterci anche la vita sono i cani e gatti della Capitale ma questo non conta per questa amministrazione. Strategicamente ha rimandato l'inizio della seduta, interrompendola diverse volte in modo da arrivare proprio alle ore 18.00, orario in cui era prevista la chiusura. L'opposizione ha chiesto di prolungare la seduta ma la maggioranza anche su questo ha votato contro. Conclusione: tutto rimandato a data da destinarsi, che importa se gli animali si ammalano e muoiono, non possono parlare e non votano. Per chi pensa che sia tutto finito qui, si sbaglia... la battaglia è appena cominciata". Una battaglia resa ancora più difficile dall'arrivo dell'estate, dove forse gli eletti pentastellati del Campidoglio sottovalutano un po' troppo il drammatico fenomeno dell'abbandono che può rapidamente trasformare i canili comunali in veri e propri lager, oltre all'inevitabile "tutto esaurito". La data del nuovo consiglio straordinario su Muratella non è stata ancora fissata. Il caldo invece è già arrivato.