"Chi ha sa parli". L'appello del papà di Manuel

[PER ASCOLTARE L'AUDIO CLICCA L'ICONA PLAY IN ALTO A SINISTRA SOTTO LA FOTO]

Per pochi minuti, temporaneamente «desedato», Manuel Mateo Bortuzzo ieri mattina ha potuto riabbracciare la mamma Rossella. Il diciannovenne di Treviso, trasferito nel reparto di Terapia intensiva al «Piastra» dell'ospedale San Camillo, è intubato ma l'ha riconosciuta e ha interagito con lei movendo le dita. La prognosi tuttavia, avvertono i medici, non è sciolta e il rischio che la promessa del nuoto resti paralizzato è alta.

«Le condizioni del ragazzo sono stabili - spiega il professor Alberto Delitala, responsabile della Neurochirurgia che domenica lo ha operato -. La situazione del suo stato di coscienza è buona e una volta sospesa l'anestesia ha dimostrato di entrare in contatto con l'ambiente. Una buona notizia. Non ci sono però segni di ripresa agli arti inferiori, una risonanza magnetica eseguita in giornata (ieri ndr) e i potenziali evocati daranno un'indicazione sulla possibilità del midollo spinale di condurre l'impulso nervoso».

La promessa del mezzofondo, il ragazzone alto 1,89 che aveva scommesso su Roma per rifarsi della precedente stagione compromessa dalla mononucleosi, rischia di vedersi stroncata la carriera e i sogni per uno scambio di persona, forse colpa di un cappellino troppo comune tra i suoi coetanei, magari uguale a quello che sabato notte indossava il reale destinatario del proiettile che lo ha raggiunto alla schiena. «Manuel ha seguito il sogno di nuotare, venendo a Roma. Spero possa continuare, altrimenti sarà quello che Dio vorrà», spiega il papà Franco che ieri mattina è dovuto tornare a Treviso per rientrare in serata nella Capitale. Prima di rimettersi in viaggio ha lanciato un appello per sensibilizzare l'opinione pubblica affinché chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti. «Sarebbe giusto dare una mano alle indagini - incalza -. Ben venga, credo sia un atto doveroso e giusto e mi auguro dia il risultato sperato. È successo a mio figlio, sarebbe potuto succedere a tutti». Manuel, che aveva interrotto gli studi lo scorso anno per nuotare coi campioni, sabato aveva scambiato qualche messaggio con il papà al quale è legatissimo.

«Gli ho chiesto chi fosse Martina e mi ha risposto "È la mia nuova fiamma" - racconta Franco Bortuzzo -. Gli ho scritto che ero contento, "Durerà fino a San Valentino?" gli ho domandato. Mi ha risposto "Sì, sembra sia una brava ragazza". E poi mi aveva girato due filmati per farmi vedere i tempi, perché sa che tengo ai suoi miglioramenti».

Sia lui che la moglie, genitori di un altro ragazzino di 13 anni e di Jennifer e Michelle, di 17 e 22, sono legati a Roma. Si sono fidati a mandare il loro Manuel e mai avrebbero immaginato di ritrovarsi catapultati nel lato oscuro di una città che non conosce più differenze di zone. «Oggi (ieri ndr), tornando a casa, mi sono detto "Roma è una città meravigliosa e resterà tale anche se sono successi questi fatti" - dice -. L'ho sempre nel cuore e mai avrei pensato sarebbe potuta succedere una cosa simile. Avevo sentito parlare dei clan, di Ostia, ma finché non ti toccano non gli dai troppo peso. Ho cercato di tirar su la mia famiglia lontana dalla crudeltà della vita, abbiamo lanciato i nostri quattro figli in piscina fin da piccoli. Crediamo nella disciplina, nella fatica che alla sera ti spinge a restare a casa, a dormire, lontano dai guai. E invece c'è ancora gente che alla fine della giornata ha voglia di uscire e sparare alle persone».