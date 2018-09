Il bambino è in prognosi riservata. Sarà sottoposto a intervento chirurgico

Alle ore 13 di oggi è giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un bimbo con grave trauma da precipitazione. Le condizioni sono particolarmente critiche con danno cerebrale severo. Il bambino è sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica. In programma un intervento neurochirurgico. Il paziente è in prognosi riservata.