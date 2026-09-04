Commissaria Lahbib: "In Ue bruciati quasi 700mila ettari quest'estate"

Ansa 04 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "In tutta l'Unione europea sono già andati in fumo quasi 700mila ettari, una superficie superiore alla media annuale degli ultimi due decenni, e la stagione non è ancora finita". Lo ha detto la commissaria europea per la Gestione delle crisi Hadja Lahbib intervenendo nella Commissione Envi al Parlamento europeo in occasione del dibattito sulla risposta dell'Ue agli incendi boschivi estivi. "Nessun Paese - ha proseguito -, per quanto ricco o potente, può combattere da solo la natura. Il cambiamento climatico non sta più bussando alla porta dell'Europa: è già qui".

La commissaria ha sottolineato la capacità dell'Ue di "unire le forze" per rispondere agli incendi e di dimostrare di "cosa è fatta l'Europa: solidarietà in azione". "Sono convinta - ha spiegato - che siamo sulla strada giusta. La mentalità sta cambiando, ma abbiamo bisogno di una maggiore capacità di prevenzione. Spegnere gli incendi dopo che sono divampati non è più sufficiente. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente del pianeta, ed è una realtà che dobbiamo affrontare. Questi 'inferni estivi' sono solo l'inizio". Lahbib ha inoltre ricordato l'importanza delle risorse dedicate alla prevenzione e ai mezzi di soccorso nel prossimo bilancio Ue. "La prevenzione ha un costo, ma non essere preparati costa molto di più", ha concluso.

