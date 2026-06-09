Ue a Apple: "Può lanciare Siri AI in Europa, non chiudere il mercato"

Ansa 09 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "Abbiamo visto la dichiarazione di Apple. La decisione di non lanciare Siri AI nell'Unione Europea è solo di Apple, poiché nulla nel DMA impedisce ad Apple di lanciare un prodotto in Europa: quello che non possono fare è chiudere il mercato". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea rispondendo ad una domanda dopo il keynote di Cupertino.

"Non spetta a Apple decidere chi può innovare, né scegliere quali strumenti di intelligenza artificiale i cittadini dell'Ue possono utilizzare", ha aggiunto il portavoce della Commissione Europea richiamando la legge europea sui mercati digitali (Dma) e in particolare l'obbligo di interoperabilità previsto dal Dma. "Se vogliamo nuove soluzioni innovative e più scelta per i nostri utenti, abbiamo bisogno di una concorrenza equa e aperta per gli sviluppatori", ha sottolineato. Secondo il portavoce, la Commissione ha avuto alcuni contatti con la società su questo tema, ma "Apple non è stata in grado di sviluppare soluzioni di interoperabilità che soddisfino gli standard essenziali di privacy e sicurezza dell'Ue". "Invece di cercare soluzioni di conformità adeguate, Apple ha semplicemente chiesto alla Commissione di essere esentata dai suoi obblighi di interoperabilità previsti dal Dma, e questo per almeno 18 mesi" ha riferito il portavoce che ha descritto questa opzione come "non praticabile" per due motivi: in primo luogo, "significherebbe che nessun altro agente di IA, a parte Siri AI, peraltro basata su Google, avrebbe le stesse possibilità di essere scelto dagli utenti iPhone".

"Cosa ancora più importante - ha aggiunto - il diritto Ue non è negoziabile. La Commissione non concederà alcuna esenzione, proprio come un agente di polizia non esenterebbe un automobilista dal rispettare il limite di velocità". Ieri, contestualmente alla conferenza degli sviluppatori in cui ha presentato la nuova versione dell'assistente digitale Siri, Apple ha pubblicato online una nota in cui spiega che "a causa del Digital Markets Act non sarà in grado di spedire Siri AI nell'Unione Europea con il rilascio di iOS 27 e iPadOS 27" e che continuerà "a impegnarsi con le autorità di regolamentazione dell'Ue su un percorso da seguire".



