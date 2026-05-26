Fonti Nato: "Tagli Usa sostanziali". Ma la lista precisa ancora non c'è

Ansa 26 maggio 2026 a

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BRUXELLES - I tagli ventilati dagli Usa agli alleati del loro contributo forze all'Europa sono "sostanziali" e ora gli alleati sono "sotto pressione" per compensare. Lo afferma all'ANSA una fonte diplomatica Nato. La lista ufficiale delle riduzioni, ad ogni modo, ancora non c'è, a quanto afferma un'altra fonte bene informata. Il Comandante Supremo (Saceur) "è pienamente coinvolto" e sta "seguendo da vicino" l'intera situazione. "Non vi è alcuna lacuna nella deterrenza", afferma la prima fonte.

