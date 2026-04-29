Meta: "Non concordiamo con Ue, verifiche età su Facebook e Instagram funzionano"

Ansa 29 aprile 2026 a

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BRUXELLES - "Non concordiamo con questi risultati preliminari. Siamo chiari sul fatto che Instagram e Facebook sono destinati a persone di età pari o superiore a 13 anni e disponiamo di misure per rilevare e rimuovere gli account di chiunque sia al di sotto di tale età. Continuiamo a investire in tecnologie per individuare e rimuovere gli utenti che non raggiungono l'età minima richiesta e la prossima settimana condivideremo ulteriori informazioni su nuovi strumenti in fase di implementazione". Lo dichiara un portavoce Meta in merito alle conclusioni preliminari della Commissione Ue nell'indagine nell'ambito delle regole sui servizi digitali.

