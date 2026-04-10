Ue: "Bene la tregua, ora serve una strategia per la pace in tutto il Medio Oriente"

Ansa 10 aprile 2026 a

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BRUXELLES - L'Ue "accoglie con favore" il cessate il fuoco tra Stati Uniti ed Iran, chiede "l'immediata cessazione delle ostilità in Libano" e invita a "elaborare una strategia globale per una pace duratura in tutto il Medio Oriente". È quanto afferma una dichiarazione dell'Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas a nome dei 27, in cui si invita anche a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz "in conformità con il diritto internazionale".

"L'Unione europea accoglie con favore il cessate il fuoco concordato dagli Stati Uniti e dall'Iran - afferma la dichiarazione dell'Alta rappresentante -. Esprimiamo apprezzamento per il Pakistan e per gli altri partner regionali per la loro mediazione, che ha contribuito a questo esito positivo. Invitiamo tutte le parti coinvolte a rispettare pienamente il cessate il fuoco in tutta la regione, a cessare tutte le operazioni militari e a garantire pienamente la libertà di navigazione nonché il passaggio libero e sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, in conformità con il diritto internazionale, come riflesso nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare".

"Chiediamo inoltre - prosegue - un'immediata cessazione delle ostilità in Libano, che stanno avendo un pesante impatto sulla popolazione civile. Tutte le parti devono rispettare il diritto internazionale umanitario e proteggere i civili e le infrastrutture civili, i peacekeeper delle Nazioni Unite e il personale umanitario. La diplomazia è fondamentale per risolvere tutte le questioni ancora in sospeso. Le parti dovrebbero continuare a impegnarsi in buona fede negli sforzi per raggiungere un accordo sostenibile su tutte le aree di preoccupazione".

"È ora il momento di elaborare una strategia globale per una pace duratura in tutto il Medio Oriente - conclude -. L'Unione europea contribuirà a tutti gli sforzi diplomatici in questo ambito, tenendo conto dell'insieme dei propri interessi e delle proprie preoccupazioni, in coordinamento con i partner".

