Al via la missione di Fitto in Portogallo tra coesione e bilancio

Ansa 08 aprile 2026 a

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LISBONA - Al via la missione del vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, in Portogallo per discutere, tra le altre cose, dei futuri piani di partenariato nazionali e regionali del prossimo quadro finanziario (2028-2034). Il responsabile per la Coesione farà tappa a Lisbona e nelle isole Azzorre, dove fino al 10 aprile terrà una serie di incontri istituzionali.

Al centro del confronto con i rappresentanti locali, spiega in una nota l'esecutivo Ue, anche l'accesso al Fondo di solidarietà dell'Ue per la ricostruzione a seguito dei danni causati dalla tempesta Kristin a gennaio. Fitto incontrerà il ministro di Stato e degli Affari esteri, Paulo Rangel, il ministro dell'Economia e della Coesione territoriale, Manuel Castro Almeida, il sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, il presidente del governo regionale delle Azzorre, José Manuel Bolieiro, e l'Associazione nazionale dei comuni portoghesi.

Visiterà quindi due progetti finanziati dall'Ue nelle Azzorre e uno a Lisbona.

