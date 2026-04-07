Vance: "Qui per aiutare Orban e dare un segnale ai burocrati Ue"

Ansa 07 aprile 2026 a

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BUDAPEST - "Voglio aiutare il più possibile il primo ministro in vista di questa stagione elettorale". Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance in conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orban a Budapest, in occasione della Giornata dell'amicizia ungherese-americana. "Non mi aspetto certo che il popolo ungherese dia ascolto al vicepresidente degli Stati Uniti", ma "volevo mandare un segnale a tutti, in particolare ai burocrati di Bruxelles, che hanno fatto di tutto per tenere a bada il popolo ungherese perché non gradiscono il leader che si è effettivamente schierato dalla parte del popolo ungherese".

