Commissione Ue lancia l'edizione 2027 del premio "Capitali europee del turismo"

Ansa 07 aprile 2026 a

a

a

BRUXELLES - Al via l'edizione 2027 del premio 'Capitali europee del turismo', concorso lanciato oggi dalla Commissione europea e aperto a tutte le destinazioni turistiche dell'Unione che hanno messo in piedi iniziative innovative e sostenibili, proponendosi come esempi di eccellenza nel settore.

Il concorso di palazzo Berlaymont premierà i risultati di due destinazioni turistiche in altrettante categorie. Il primo riconoscimento è aperto per le destinazioni con oltre 100.000 abitanti e premia l'eccellenza in materia di sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, patrimonio culturale e creatività. La seconda categoria, per le mete che comprendono tra i 25.000 e 100.000 abitanti, riconosce invece le destinazioni più piccole e all'avanguardia nel turismo sostenibile.

Il turismo "è uno dei settori economici più importanti dell'Unione europea e svolge un ruolo fondamentale per crescita economica, creazione di posti di lavoro e sviluppo regionale", evidenzia la Commissione Ue, sottolineando tuttavia le molte sfide da affrontare, tra cui "l'instabilità geopolitica, i cambiamenti climatici, la carenza di competenze e il sovraffollamento nelle principali località turistiche".

Le destinazioni che vorranno partecipare al premio 'Capitali europee del turismo', infine, avranno tempo fino a venerdì 12 giugno per inviare le loro candidature.

