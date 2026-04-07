Budapest: "Con Vance nuova età dell'oro tra Ungheria e Usa"

Ansa 07 aprile 2026 a

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BUDAPEST - La visita del vicepresidente statunitense JD Vance segna per Budapest una nuova "età dell'oro" nei rapporti con Washington. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, dopo aver accolto Vance e la moglie Usha nella capitale.

Al centro del bilaterale tra Viktor Orban e il vicepresidente americano, ha aggiunto Szijjarto, ci saranno i principali dossier internazionali: "Migrazione, sicurezza globale, cooperazione economica ed energetica".

