Hansen, "In arrivo piano Ue per i fertilizzanti entro maggio"

Ansa 31 marzo 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione europea lavora per presentare "entro maggio" il piano d'azione per i fertilizzanti. "I recenti sviluppi in Medio Oriente sottolineano ulteriormente l'urgenza di rafforzare la resilienza dell'Europa", ha detto il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, al Consiglio Agrifish a Bruxelles, annunciando la convocazione di "una riunione urgente ad alto livello il 13 aprile con le parti interessate" per studiare le misure.

"Gli obiettivi sono: garantire il sostegno alla produzione di fertilizzanti nell'Ue per ridurre le nostre dipendenze, ma anche aiutare gli agricoltori a utilizzare i fertilizzanti in modo più efficiente e a sostituire i fertilizzanti minerali con fertilizzanti a base biologica e a basse emissioni di carbonio", ha sintetizzato Hansen al termine della riunione. Stando alle informazioni fornite ai ministri, il piano per i fertilizzanti "includerà sia misure nuove e a breve termine sia misure strutturali". Prioritario "garantire la disponibilità di fertilizzanti sul mercato, garantire prezzi accessibili per gli agricoltori e rafforzare la produzione di fertilizzanti nell'Ue", ha aggiunto.

Inoltre, rispondendo alle richieste di Francia e Italia di sospendere temporaneamente il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ha sottolineato: "Sospendere l'applicazione del Cbam per i fertilizzanti - qualora in futuro vi fosse una base giuridica per farlo - rischia di aggravare la dipendenza dalle importazioni. Dobbiamo quindi essere molto cauti su questo tema".

"Le sfide che i prezzi elevati dell'energia e dei fertilizzanti pongono al settore agricolo e dei fertilizzanti sono effettivamente motivo di preoccupazione e abbiamo già adottato misure importanti", ha ammesso. Parlando in conferenza stampa Hansen ha aggiunto che occorre "valutare attentamente quali siano gli effetti della sospensione", suggerendo che "sarebbe meglio, ed è un aspetto che dobbiamo approfondire, se una parte dei ricavi del Cbam potesse essere utilizzata per aiutare gli agricoltori a garantire una certa stabilità dei prezzi, o almeno a limitare i danni".

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