Costa sente il premier del Pakistan: "Sostegno Ue agli sforzi di pace"

Ansa 30 marzo 2026 a

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BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, per "ascoltare la sua valutazione sulla guerra con l'Iran e l'esito delle recenti consultazioni" a Islamabad. "L'Ue è seriamente preoccupata per il prolungarsi del conflitto e per il suo crescente impatto a livello globale - scrive Costa su X -. Auguro al Pakistan ogni successo nei suoi sforzi di pace. L'Ue sostiene tutte le iniziative di mediazione: solo il dialogo e la diplomazia possono riportare pace e stabilità in Medio Oriente, nel pieno rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale".

