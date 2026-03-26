Via libera dell'Eurocamera alle norme sui rimpatri, si ai "return hubs"

Ansa 26 marzo 2026 a

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BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha dato il via libera con 389 voti a favore 206 contrari e 32 astenuti all'avvio dei negoziati interistituzionali sulla direttiva rimpatri con una maggioranza composta da Ppe, Ecr, Patrioti e ultradestra. Il testo, di cui il meloniano Ciriani è stato una dei relatori, amplia le possibilità di individuare un "paese di ritorno", includendo non solo il paese di origine ma anche paesi terzi. Rispetto alla normativa attuale inoltre, la proposta dà priorità al rimpatrio coercitivo rispetto alla partenza volontaria e prevede la possibilità di creare centri di rimpatrio ("return hubs") in paesi terzi.

