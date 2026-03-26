Kallas: "Mosca aiuta l'Iran con l'intelligence, per colpire gli americani"

Ansa 26 marzo 2026 a

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BRUXELLES - "Vediamo che la Russia sta fornendo all'Iran informazioni di intelligence per colpire gli americani, per ucciderli, e che ora sta anche fornendo all'Iran dei droni affinché possa attaccare i Paesi confinanti e le basi militari statunitensi. Queste guerre sono strettamente interconnesse. Se gli Stati Uniti vogliono che la guerra in Medio Oriente finisca e che l'Iran smetta di attaccarli, dovrebbero esercitare pressioni anche sulla Russia, in modo che non possa più fornire loro questo tipo di aiuto". Lo ha detto l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas nel quadro del G7 in Francia.

