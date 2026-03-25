Jorgensen: "L'Ue lavorerà sui quattro componenti dei prezzi dell'elettricità"

Ansa 25 marzo 2026 a

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BRUXELLES - "Interverremo su tutti e quattro i componenti che determinano i prezzi dell'elettricità. In primo luogo, sul costo dell'energia, che rappresenta in media oltre la metà del prezzo dell'elettricità. Renderemo le regole sugli aiuti di Stato più flessibili, affinché gli Stati membri possano fornire un sollievo immediato dei prezzi alle industrie più colpite ad alta intensità energetica. Abbiamo anche concordato di collaborare strettamente con gli Stati membri che sviluppano schemi nazionali, per mitigare ulteriormente l'impatto dei costi del combustibile sulla generazione di elettricità." Lo ha detto il commissario Ue all'Energia Dan Jorgensen intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera.

"Il secondo componente sono le tariffe di rete, che rappresentano circa il 18% del prezzo. Qui, prepareremo una proposta legislativa per consentire agli Stati membri di migliorare la produttività delle infrastrutture di rete. Il terzo componente dei prezzi sono imposte e oneri. Dobbiamo ridurre le aliquote fiscali sull'elettricità. Spetta agli Stati membri assicurarsi che l'elettricità sia tassata meno dei combustibili fossili. Stiamo esplorando cosa si può fare", ha sottolineato Jorgensen. "Il quarto e ultimo componente è il prezzo del carbonio. Il Ets sta funzionando. Ci ha aiutato a ridurre le emissioni e la nostra domanda di gas di oltre 100 miliardi di metri cubi dal 2005, riducendo la nostra vulnerabilità e stimolando importanti investimenti in energia pulita, prodotta in casa e europea. Tuttavia, possiamo modernizzare il sistema, renderlo più flessibile e fornire supporto aggiuntivo. Ad esempio, abbiamo proposto un Booster di Investimenti Ets da 30 miliardi di euro, creando ulteriori risorse finanziarie per la tecnologia pulita e la decarbonizzazione. Inoltre, continueremo a lavorare con gli Stati membri su azioni immediate che possono mettere in atto, qui e ora, per avere un impatto positivo sulle bollette energetiche dei nostri cittadini", ha concluso.

