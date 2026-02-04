Pe accelera su euro digitale, 47 emendamenti al voto già martedì

Ansa 04 febbraio 2026 a

a

a

BRUXELLES - Al Parlamento europeo sono stati presentati 47 emendamenti a favore dell'adozione dell'euro digitale con un sostegno trasversale di Ppe, S&D, Renew, Verdi e The Left, primo firmatario Pasquale Tridico (M5s). Saranno discussi in plenaria lunedì e da quanto apprende l'ANSA andranno al voto già martedì. Gli emendamenti, nel dettaglio, riguardano il rapporto annuale della Bce su cui l'Eurocamera si confronterà con la presidente della Banca centrale Christine Lagarde.



