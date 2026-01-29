Fitto: "Da Ue massimo impegno per sostenere le Regioni colpite da Harry"

Ansa 29 gennaio 2026 a

"Confermo il massimo impegno" della Commissione europea "per garantire un sostegno efficace e concreto per offrire risposte tempestive alle comunità" di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall'uragano Harry. Lo scrive su X il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, riferendo di essersi confrontato con il ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, e i presidenti delle regioni Sicilia, Renato Schifani, Calabria Roberto Occhiuto e la della Sardegna Alessandra Todde. "L'Italia potrà presentare richiesta" per il Fondo di solidarietà, aggiunge.

Fitto ha ricordato che l'Italia potrà avanzare una richiesta di sostegno dal Fondo di solidarietà dell'Ue che "fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri colpiti da gravi calamità naturali". Lo stesso Fondo a cui aveva fatto richiesta per le alluvioni in Emilia-Romagna del 2023 e per il terremoto del Centro Italia del 2016-2017. Inoltre, le regioni potranno "valutare eventuali modifiche dei propri programmi, al fine di rafforzare le risorse destinate alla ricostruzione", ha aggiunto, assicurando che la Commissione "è a disposizione delle autorità nazionali e regionali per individuare il percorso più adeguato" per il Paese.