L'Eurocamera respinge la sfiducia a von der Leyen sul Mercosur

STRASBURGO - Il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen con 165 voti a favore, 390 contrari e 10 astenuti. La mozione, che chiedeva le dimissioni della Commissione Ue, e della presidente stessa, in seguito alla firma dell'accordo Ue-Mercosur, era stata presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa, formazione europea che raccoglie la Lega, il partito di Viktor Orbán Fidesz e il Rassemblement National di Jordan Bardella e Marine Le Pen.



