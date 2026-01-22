Kallas: "L'Ue versa 10 milioni per il tribunale speciale sull'Ucraina"

Ansa 22 gennaio 2026 a

a

a

BRUXELLES - "Oggi l'Ue ha stanziato i primi 10 milioni di euro per un nuovo tribunale speciale incaricato di perseguire i leader russi per il loro ruolo nella guerra di Mosca contro l'Ucraina. I leader russi sono responsabili di questa guerra e devono essere chiamati a risponderne. Non può esserci impunità. È stato un piacere discutere con Alain Berset e firmare il contratto con il Consiglio d'Europa". Lo afferma l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.

