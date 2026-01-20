Via libera dal Pe al '28° regime' per norme armonizzate a tutte le imprese Ue

Ansa 20 gennaio 2026 a

STRASBURGO - L'Eurocamera dà il via libera al suo parere negoziale sul cosiddetto '28° regime', ovvero la necessità di un insieme unico e armonizzato di norme per garantire condizioni di parità alle imprese in tutta l'Unione. Il via libera alle raccomandazioni che confluiranno nella proposta della Commissione è arrivato in plenaria con 492 voti favorevoli, 144 contrari e 28 astensioni.

In base al nuovo impianto normativo, gli Stati membri potranno istituire una nuova forma societaria oppure integrare regole comuni a livello europeo in quelle esistenti. Tra le novità figura il nuovo modello denominato "Società Europea Unificata" (S.Eu), che si applicherà alle società a responsabilità limitata non quotate con sede in uno dei 27 Paesi Ue. La registrazione sarà completamente digitale e completabile entro 48 ore, con un capitale minimo di un solo euro.

Gli eurodeputati chiedono inoltre di facilitare l'accesso delle S.Eu agli investimenti, anche attraverso modelli di finanziamento alternativi, prevedendo regimi di tutela opzionali come la separazione tra diritti di voto e diritti economici o la distribuzione degli utili sulla base di accordi contrattuali limitati nel tempo o nell'importo. La relazione chiede infine l'accesso a meccanismi di risoluzione delle controversie specializzati e accelerati, che potrebbero svolgersi in lingua inglese. Le priorità votate dal Parlamento europeo confluiranno nella proposta legislativa della Commissione, attesa dagli eurodeputati nel primo trimestre del 2026.

